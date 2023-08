Que WWE sacara adelante NXT UK y tenga programado reactivarla bajo la denominación NXT Europe responde a un contexto muy propicio para la lucha libre en el viejo continente.

Tras el «boom» experimentado durante la mitad de la pasada década, la lucha europea ha logrado superar los estragos de la pandemia, cual fuego que hace que la vida brote con mayor fuerza. Y como expuse vía artículo, cuando crece el interés hacia WWE, crece el interés hacia la escena local, y viceversa.

Una ola que el gigante estadounidense pretende aprovechar mediante la realización de una próxima WrestleMania en Londres; para, de paso, intentar superar lo hecho por AEW con All In. Y Gunther lo considera factible, según declaró recientemente al Daily Mail.

«Podría verlo totalmente. Creo que Clash at the Castle demostró que vender esos enormes estadios no es un gran problema para WWE en este momento. La gente quiere experimentarlo, así que si logran la logística y todo lo demás que conlleva, porque podría ser un poco complicado hacer algo en Europa, realmente espero que sea algo que busquen hacer».