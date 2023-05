Bayley quiere un show televisado de WWE en París

No llevaba mucho tiempo WWE sin pisar Francia. De hecho, el pasado año, por estas fechas, realizó un house show en la Accor Arena de París, con un estelar entre Roman Reigns y Drew McIntyre por el Campeonato Universal. Pero la candencia de WWE se demuestra que sigue muy alta.

El sábado, la empresa recaló en el mismo escenario para otro house show, que contuvo un total de nueve combates, dos de ellos titulares, con Cody Rhodes y Finn Bálor como estelaristas.

Y eclipsando el contenido luchístico de la velada, lo que viene viralizándose es la pasión del público parisino. Por ejemplo, durante el mano a mano con el que Baron Corbin sumó su primera victoria del 2023, ante Rick Boogs. Triunfo que lució como si Corbin hubiera conquistado el Campeonato Universal Indiscutible WWE.

O por ejemplo, hacia Seth Rollins y su pegadiza música de entrada, con ese «grito millennial» tan gustoso de corear. Y que los seguidores siguieron coreando de vuelta a sus hogares.

Tal frenesí por WWE ha calado en algunos nombres de la empresa. Shane Helms, productor, tuvo estas palabras, acordándose también de la fanaticada británica, pues McMahonlandia visitó Birmingham y Belfast antes de tomar París.

I’ve been blessed to be around this biz for 35 yrs now and this past week’s UK Tour with @WWE was one of the best tours I’ve ever been a part of. I’m so proud of this roster & crew. They were all fantastic!



And Paris, France is now in the convo for best wrestling crowds ever.