Conor McGregor, ex doble campeón promocional de peso ligero y pluma, elogió a Tatiana Suárez, coestelar del evento, por su segunda victoria del año, y la alentó a conseguir un campeonato dentro del octágono.

Suárez, ex alumna y vencedora de The Ultimate Fighter 23, logró una sorprendente victoria en la pelea co-estelar del pasado sábado por la noche en Tennessee, al derrotar en el segundo asalto a la ex campeona indiscutible del peso paja, Jessica Andrade.

Con un balance de 10-0 como profesional, la grappler californiana propinó a la antedicha Andrade una sorprendente derrota en el segundo asalto en Nashville, logrando su segunda victoria consecutiva por estrangulamiento en guillotina.

Regresando al Octágono por primera vez desde 2019 en medio de una serie de lesiones en la rodilla, el cuello y la espalda, Suárez había hecho un regreso al peso mosca a principios de este año en febrero, también sometiendo a Montana De La Rosa con un estrangulamiento de guillotina en la segunda ronda – ganando un bono de Rendimiento de la Noche.

► Conor McGregor apuesta por Tatiana Suárez para conseguir el título de la UFC en el futuro

Suárez, que probablemente se colará entre las cinco mejores del peso paja por segunda vez en su carrera en el octágono a expensas de la veterana brasileña Andrade, ha recibido un importante respaldo del afamado Conor McGregor, que ha descrito a la luchadora de 32 años como «material de campeonato».

«Esta mujer (Tatiana Suárez) es muy, muy buena«, publicó Conor McGregor en un comentario ya borrado en su cuenta oficial de X. «Material de campeona de la UFC, ¡100%!».

McGregor, que aún no ha reservado su regreso al octágono desde que se fracturó la tibia y el peroné izquierdos en julio de 2021, perdió recientemente por nocaut técnico (TKO) en el primer asalto contra el ex campeón interino del peso ligero, Dustin Poirier.

Se espera que McGregor luche contra Michael Chandler en un emparejamiento de peso welter en su regreso al Octágono, sin embargo, ha vetado recientemente el combate – persiguiendo una pelea simbólica por el título BMF con el recién proclamado ganador del campeonato, Justin Gaethje.