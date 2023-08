Grayson Waller explica su estrategia para tener éxito en WWE

Grayson Waller ha ganado mucha relevancia desde que se unió a WWE SmackDown en el reciente Draft. La estrella australiana ha logrado posicionar su programa de entrevistas, e incluso compartió un segmento con John Cena en Money in the Bank discutiendo sobre la sede de una futura edición de WrestleMania, que dio mucho de qué hablar en el Universo WWE, a pesar de no haberse pactado encuentro alguno. También ha logrado estar de cerca con grandes nombres como Edge, AJ Styles y Rey Mysterio, y no siente intimidación alguna hacia ellos.

► Grayson Waller ataca a los veteranos para causar impacto

Grayson Waller se consagró como una de las principales estrellas durante su paso por NXT, y en el elenco principal ha adoptado una estrategia de ir en contra de las grandes Superestrellas. Para él, no es suficiente solo con intentar sacar de sí a leyendas como Edge, con intentar sacar del retiro a The Rock, ni con amenazar a John Cena para tener un encuentro, ya que ha establecido este tipo de estrategias como su camino hacia la cima.

Durante una entrevsita reciente con Sean Brace en The Daily Ticket, Grayson Waller declaró que dice cosas horribles sobre los veteranos de la WWE para causar impacto.

«Soy un tipo inteligente. Si vienes de NXT y quieres tener un impacto, ¿por qué no te involucrarías con estos muchachos (los veteranos de la WWE)? Una forma de hacerlo es decir cosas horrendas sobre ellos en línea. Al entrar allí con ellos, independientemente de si me gustan o no, voy a aprender algo”.

Grayson Waller también dejó en claro que está en la WWE para acabar con las leyendas, a quienes no les ha mostrado el más absoluto miedo, y ni siquiera el debido respeto. Solo el tiempo dirá si esta estrategia le resulta beneficiosa o no al ex NXT.