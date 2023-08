Grayson Waller también se apunta a WrestleMania 40

En los últimos días, además de confirmar que el Premium Live Event ya ha batido el récord de taquilla de WWE, leíamos a Charlotte Flair mencionando a Mercedes Moné y Becky Lynch, así como hablando de su posible atuendo inspirado en Rocky, como posibles rivales, a Cody Rhodes adelantando que tal vez entonces cumpla su sueño, o a Booker T proponiendo una lucha entre Gunther y LA Knight. Todavía queda bastante peroWrestleMania 40 está muy presente entre las WWE Superstars.

► Grayson Waller se apunta a WrestleMania 40

De hecho, el más reciente en sumarse a la lista de deseos es Grayson Waller, quien tiene el acuerdo con Carmelo Hayes de que ambos estarán en el evento el año que viene, como explica en una reciente entrevista con The Daily Ticket.

«No considero que tenga sentido establecer metas si no son ambiciosas. Si dices: ‘Quiero ir al gimnasio hoy’, está bien. Soy una Superestrella de la WWE, no puedo tener objetivos simples. Si tengo metas simples como Superestrella de la WWE, me convierto en uno más del montón. ¿Quieres ser una Superestrella de la WWE o quieres ser un gran referente? Hay una gran diferencia entre ambos.

«En cuanto a WrestleMania, nunca he actuado allí. El año pasado, después de (NXT) Stand & Deliver, Carmelo Hayes y yo tuvimos la oportunidad de sentarnos en el palco y observar WrestleMania. Nos miramos el uno al otro y no fue una reacción de ‘wow, esto es genial’. Más bien fue un pensamiento de ‘ahí es donde estaremos el próximo año’. Eso es lo que nos dijimos mutuamente. Esa es mi meta«.

De WrestleMania 40 únicamente sabemos oficialmente que será un evento de dos noches los días 6 y 7 de abril de 2024 en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Continuaremos informando en SUPERLUCHAS cuando tengamos novedades.