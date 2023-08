Sean O’Malley está advirtiendo a Marlon Vera que adopte un enfoque respetuoso al tratar de asegurar una revancha, o puede que no suceda.

Después de que O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) capturó el campeonato de peso gallo con un TKO de segunda ronda de Aljamain Sterling en el UFC 292 headliner del sábado, y Vera (21-8-1 MMA, 15-7 UFC) derrotó a Pedro Munhoz por decisión unánime a principios de la noche, todas las señales apuntan a una revancha entre los dos en el horizonte.

«Chito» le dio a O’Malley la única derrota de su carrera en agosto de 2020, cuando obtuvo una victoria por TKO en la primera ronda en UFC 252. Con contendientes de mayor rango como Merab Dvalishvili y Corey Sandhagen marginados por lesiones, el momento parece adecuado para que la pareja vuelva a correr.

Sin embargo, el nuevo campeón O’Malley afirma que, en última instancia, será él quien decida. No está entusiasmado con el comportamiento que Vera ha presentado tras el UFC 292, y O’Malley dijo en el episodio del lunes del podcast «TimboSugarShow» que no dudará en ir en otra dirección si la actitud de Vera no cambia.

«Tienes que calmarte, o elegiré a Henry Cejudo«, dijo O’Malley. «Y no creas que no tengo el poder de elegir con quién quiero pelear ahora mismo. Así que será mejor que vayas a Twitter y digas: ‘Papá, ¿quieres pelear conmigo? Y me lo pensaré«.

► O’Malley quiere volver a pelear en 2023

O’Malley reiteró su deseo de volver al octágono en el UFC 296 el 16 de diciembre. Sufrió múltiples lesiones antes de vencer a Sterling, pero indicó que podrá volver a competir dentro de cuatro meses, siempre y cuando la situación sea la adecuada.

Sin embargo, si Vera no se comporta de la manera que O’Malley desea, éste ajustará gustosamente sus planes.

«Tienes que calmarte actuando como si tú mandaras ahora mismo», dijo O’Malley. «Iré a boxear con Gervonta (Davis). Pelearé con Henry. Esperaré a Cory. Tienes que calmarte con tus m*lditos trajes feos».