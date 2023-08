Grayson Waller habla sobre su desafío a The Rock

En el poco tiempo que lleva en el elenco principal, Grayson Waller ha logrado posicionar su programa de entrevistas, ‘The Grayson Waller Effect’, teniendo invitados ilustres como AJ Styles, Charlotte Flair, Logan Paul y Edge, entre otros. Además, compartió un segmento con John Cena en Money in the Bank, que dio mucho de qué hablar en el Universo WWE, y su lucha de debut fue contra Edge. Sin embargo, su ambición fue a más porque en el mes pasado tuvo varias interacciones con The Rock, a quien incluso se atrevió a invitarlo a SummerSlam; evidentemente, esto no se concretó.

► Grayson Waller quiso volver a poner a The Rock «en el mapa»

En noticias recientes, Grayson Waller tuvo un intercambio con The Rock en las redes sociales, atrayendo la atención y el entusiasmo de los fanáticos y el luchador de SmackDown siguió mencionándolo durante una promo en la marca azul. Además, durante una entrevista reciente en el podcast Babyfaces, la estrella australiana explicó que siguió escribiéndole por Twitter a The Rock porque quería darle un camino para regresar a la WWE. Sin embargo, la respuesta de The Rock no impresionó a Waller, y ahora está listo para seguir adelante.

«Superé a The Rock tres segundos después de que me twitteara con una respuesta mediocre. Estaba tratando de ayudarlo. Hice todo lo posible para ir allí y hacer que The Rock fuera relevante en la WWE nuevamente. Obviamente, es una gran superestrella mundial, todos conocen a The Rock, es probablemente el luchador profesional más conocido de todos los tiempos, pero cuando se trata de WWE, todo se trata de lo que has hecho por mí últimamente. No ha hecho nada por nadie últimamente, así que estaba tratando de darle un camino para volver, tal vez facilitarle la entrada antes de Roman Reigns y Bloodline, tienen todas estas cosas sucediendo. No creo que se tratara de eso.»

«The Rock está en una etapa de su vida en la que sabe que si vuelve al ring, todos estos muchachos jóvenes y hambrientos, no nos sentaremos y le mostraremos respeto. Queremos luchar. No creo que The Rock quisiera luchar conmigo. He seguido adelante. Le di su oportunidad. Tuvo la oportunidad de enfrentarse a Grayson Waller, no la aprovechó, así que le voy a dar esa oportunidad a otra persona.»

The Rock no aparece en un programa de WWE desde el 2019 durante un episodio de SmackDown, donde protagonizó un segmento con Becky Lynch y Baron Corbin. Desde entonces, solo han existido rumores, pero nada concreto, teniendo en cuenta la apretada agenda del hoy actor de Hollywood.