AEW Rampage se presenta este viernes en la Bridgestone Arena, en Nashville, Tennessee (anteriormente llamada Nashville Arena, Gaylord Entertainment Center y Sommet Center), coliseo con capacidad para 19,395 aficionados y casa de los Nashville Predators de la NHL.

►La semana Pasada

Las luchas presentadas fueron:

Darby Allin venció a Brian Cage (** 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Orange Cassidy retuvo ante Johnny TV (**) Aussie Open vencieron a Outrunners (*) Saraya vencio a Skye Blue (**)

► Este viernes en AEW Rampage

Rey Fénix ya tiene su lugar en ALL IN. Junto a Penta el Zero Miedo, Orange Cassidy, Eddie Kingston y los Best Friends será partícipe de una Stadium Stampede ante el Blackpool Combat Club. En preparación para ese encuentro, el enmascarado mexicano enfrentará en este episodio de Rampage a su compatriota, Komander, en un duelo en el cual la espectacularidad estará a la orden del día.

Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher) defenderán el Campeonato de Parejas ROH ante Ethan Page y Brother Zay.

La Campeona Mundial AEW, Hikaru Shida, formará equipo con Skye Blue. Sus rivales serán dos de las Outcasts: Toni Storm y Ruby Soho.

Además, Sammy Guevara hará acto de presencia para enfrentar en mano a mano a Jon Cruz.