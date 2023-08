Chris Jericho se enfrentará a Will Ospreay en All In

Después de haber terminado a golpes con Don Callis, las cosas quedaron muy calientes, pues Chris Jericho quiere pelea.

Durante la trifulca donde Jericho chocó con Callis y Konosuke Takeshita, de forma sorpresiva también apareció Will Ospreay, quien aprece ya tener una alianza con el mánager.

Ospreay atacó con una peculiar saña a Jericho, quien terminó bastante mal, aunque fue salvado por Sammy Guevara.

Una vez en vestidores, Jericho le lanzó un reto a Will Ospreay para enfrentarse en All In, el cual fue aceptado y este combate se sumará al evento de Wembley el próximo 27 de agosto.