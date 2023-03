Forbidden Door fue para SUPERLUCHAS el mejor evento del 2022; excelente producción conjunta entre NJPW y AEW que si bien no tuvo una gran construcción, una vez entrados en materia, ese factor resultó secundario.

Y NJPW quiere repetir “crossover” americano a gran escala en 2023. Sin la concreción todavía de un Forbidden Door II, el “King of Sports” unirá fuerzas ahora con Impact Wrestling para presentar Multiverse United: Only The STRONG Survive.

Sería aventurado prever que esta cita estará por encima de Forbidden Door, pero de momento, su cartel levanta muchas expectativas. Que en las últimas hora queda reforzado, especialmente, tras la suma de una defensa del Campeonato Mundial de Parejas Impact: Ace Austin y Chris Bey, representando al Bullet Club, intentarán conservar sus estatus dentro de un Fatal 4-Way con Motor City Machine Guns, Aussie Open y TMDK (Shane Haste y Bad Dude Tito).

Además, como más reciente anuncio, una lucha de cuartetos donde PCO, Sami Callihan, Fred Rosser y Alex Coughlin irán contra Eddie Edwards, Joe Hendry, Tom Lawlor y JR Kratos. PCO y Edwards mantienen hoy día una rivalidad, que quizás vea aquí su desenlace.

► Potencial “show stealer” del fin de semana de WrestleMania 39

Dicho encuentro titular se convierte en otro posible combate que se robe las miradas durante el “WrestleMania Weekend”, junto al ya anunciado Will Ospreay vs. Mike Bailey.

Seguidamente, el cartel provisional de Multiverse United: Only The STRONG Survive, PPV previsto para el 30 de marzo desde el Globe Theater de Los Ángeles (California).