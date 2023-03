En la cuarta fecha de la “New Japan Cup 2023” , New Japan Pro Wrestling llegó al Aimesse Yamanashi en Kofu, donde cerró la primera ronda con dos luchas más.

► “New Japan Cup 2023” Día 4

En choque de tercias, CHAOS (Lio Rush y YOH) se aliaron con Shota Umino y Tama Tonga (c/Jado) para doblegar a Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, SANADA y Tetsuya Naito). Tras la lucha, Lio Rush se encaró con Hiromu Takahashi, por su próximo choque por el título junior.

En un intenso combate se midieron Kyle Fletcher del Aussie Open y YOSHI-HASHI de Bishamon. Fletcher fue muy inteligente en la secuencia final donde remató a su rival con un rodillazo, para luego aplicar un Grimstone que le permitió declararse ganador. En su siguiente lucha, Fletcher chocará contra Hirooki Goto, el otro miembro de Bishamon.

En el turno principal, se dio una de las sorpresas de la competencia. Aaron Henare se hizo cargo de Shingo Takagi y lo eliminó tras una exhaustiva refriega de casi 21 minutos. Henare sobrevivió a un GRT de Takagi, quien tenía el apoyo del público de su ciudad natal; en seguida contrarrestó el Last of the Dragon propinándole un cabezazo. Henare preparó un definitivo Streets of Rage para asegurar el triunfo. En su siguiente duelo, Henare luchará contra Tama Tonga, quien tuvo bye en esta ronda.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 10.03.2023

Aimesse Yamanashi

Asistencia: 710 Espectadores

1. Yujiro Takahashi y SHO vencieron a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (7:42) con un Cross-Arm Piledriver de SHO sobre Fujita.

2. Taichi y Yoshinobu Kanemaru derrotaron a “King of Darkness” EVIL y Dick Togo (4:06) con —/ de Kanemaru sobre Togo.

3. David Finlay, KENTA, Chase Owens y El Phantasmo vencieron a Minoru Suzuki, El Desperado, Ryusuke Taguchi y Ren Narita (7:42) con un Trash Panda de Finlay sobre Taguchi.

4. Will Ospreay, Great-O-Khan, Jeff Cobb y Mark Davis derrotaron a Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano y Tomoaki Honma (11:04) con la Tour of the Island de Cobb sobre Honma.

5. Tama Tonga, Shota Umino, YOH y Lio Rush vencieron a Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI (10:46) con un STF de Umino sobre BUSHI.

6. New Japan Cup – Round 1: Kyle Fletcher derrotó a YOSHI-HASHI (10:06) con un Grimstone.

7. New Japan Cup – Round 1: Aaron Henare venció a Shingo Takagi (20:46) con un Streets of Rage.