Reiteraré por enésima vez que la trayectoria de Alexa Bliss en WWE desde la pandemia luce un tanto errática. Y ahora estaríamos asistiendo a un nuevo episodio.

“The Goddess” lleva mes y medio sin aparecer por la programación de la empresa, tras perder en Royal Rumble 2023 ante Bianca Belair, con el Campeonato Femenil Raw sobre la mesa. Supuesto catalizador dramático, pues todo apuntaba a una unión con Bray Wyatt, que carece de continuidad.

Y esta semana, Dave Meltzer escribió dentro del Wrestling Observer Newsletter que Bliss se había tomado un descanso. Mike Johnson de PWInsider, ayer, corroboraba lo expuesto por Meltzer, según sus propias fuentes.

Informaciones continuistas respecto a lo que se dijo el pasado mes, también de parte de Mike Johnson de PWInsider, negadas por la propia Bliss vía Twitter.

Y las fuentes de Meltzer y Johnson quedan de nuevo entredicho, pues la propia Bliss quiso salir al paso por segunda vez de lo informado.

Tired of seeing these tweets. I am not on a hiatus. They know where to find me.

also need to remember – you only see what parts of life I want you to see.