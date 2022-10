Goldberg es uno de los luchadores más dominantes de la era moderna, haciéndose un nombre durante la WCW, siendo el portaestandarte de aquella compañía durante las Monday Night Wars. Debutó en WWE en el 2003 en una rivalidad con The Rock, y luego haciendo lo propio con Brock Lesnar, aunque evidentemente sus mejores días estuvieron en la extinta compañía de propiedad de Ted Turner.

► Goldberg llevó a un agente para su primera reunión con Vince McMahon

Durante una entrevista reciente con Roman Atwood, Goldberg detalló cómo fue su primera reunión con WWE antes de firmar con WCW y reveló que contrató a un agente antes de la reunión porque escuchó que Vince McMahon los odiaba.

«Volé a la WWE y me reuní con ellos primero. Jim Ross, que era comentarista, que también vivía en Tulsa, Oklahoma. Cuando yo era niño y me cubrió en High School Football, JR trabajaba para WWE y levanté el teléfono, lo llamé y le dije: ‘Por favor, solo consígueme una presentación’. Subí y era completamente extraño para mí.

Oh no, el Sr. McMahon odia a los agentes’ me dijo Jim Ross. Así que inmediatamente pensé ‘Ok, tengo que conseguir uno, ahora mismo’. Así que entré y me reuní con Vince y Jim Ross, y me ofrecieron un trato de entrenamiento, volé de regreso a Atlanta y llamé el dueño o el presidente de WCW. Era Eric Bischoff”.

Goldberg luchó por última vez con WWE en Elimination Chamber 2022, donde enfrentó a Roman Reigns por el Campeonato Universal WWE, perdiendo el encuentro. Aún está bajo contrato con WWE, y habrá que ver si este es renovado o no, una vez que este concluya en un par de meses.