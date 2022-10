Una de las críticas que se le ha hecho a lo largo de su carrera a Goldberg es su estilo duro en el ring. Sin intención de lastimar, evidentemente, a sus oponentes, «El Mito» tampoco escatima a la hora de utilizar su fuerza, especialmente en el pasado, en la actualidad ya no tiene a su disposición la misma cantidad de poder de antaño. Y también debemos tener en cuenta que la lucha libre profesional también era muy distinta en aquel entonces. Como lo era WCW de la actual WWE. Son muchos puntos a tener en cuenta.

► Goldberg ¿ataca? a Roman Reigns

A tener en cuenta para entender que Roman Reigns no sea tan duro como el miembro del Salón de la Fama. Antes de nada debemos aclarar que Goldberg no se refiere directamente al Campeón Indiscutible, aunque dado que menciona poco antes del ataque su nombre, entendemos que se refiere a él. Y aquí entran otros factores, como que ambos son luchadores diferentes, y personas distintas también. Pero el caso es que el guerrero de 55 años parece pensar que el «Jefe Tribal» golpea como una niña.

Esto fue lo que comentó recientemente en su entrevista con Roman Atwood acerca de utilizar la fuerza en los combates:

“Solo seré honesto, Roman dijo lo estúpido que es salir y golpear a la gente con fuerza. Bueno, si golpeas fuerte a la gente y no las lastimas, difumina esa línea, creo que es bastante inteligente. Además, no me veo como una niña, sin ofender, cuando golpeo a la gente”.

¿Qué os parecen las palabras de Goldberg?