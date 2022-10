¿Cuánto tiempo le queda de contrato a Goldberg con WWE?

Goldberg luchó por última vez con WWE en Elimination Chamber 2022, donde enfrentó a Roman Reigns por el Campeonato Universal WWE, perdiendo el encuentro relativamente rápido, luego de ser sometido por una guillotina del Jefe Tribal. Aun así, el miembro del Salón de la Fama se quedó «con la sangre en el ojo» respecto al hecho de no haber podido derrotar al Jefe Tribal.

► Goldberg comentó una anécdota sobre Stephanie McMahon

Goldberg ha tenido una carrera dominante en la década de los 90, y en estos últimos años solo fue una sombra de aquel que amasó una racha de 173 victorias consecutivas sin derrotas; no obstante, todavía es considerado un nombre influyente en el negocio, y por eso WWE había optado por firmar un contrato con él, para que trabaje de manera esporádica. En su momento, «The Myth» comentó de que ya no le quedaban más luchas en su contrato con WWE, aunque tampoco dijo que se hubiera convertido en agente libre.

Durante una entrevista reciente con RomanAtwoodPodcast, Goldberg dejó en claro que cree que WWE nunca quiso que fuera Campeón Mundial “por más de 10 minutos”, agregando que solo le quedan dos meses en su contrato actual con la WWE.

«Stephanie, si estás escuchando esto, mi contrato termina en dos meses, así que no tomes esto, no nos reproches.»

Acto seguido, Goldberg contó una divertida anécdota sobre su encuentro con Stephanie McMahon, y su icónico cabezazo.

«Stephanie se acercó a mí detrás del escenario una noche y me dijo: ‘Escuché que has estado dando cabezazos a las puertas’. Yo dije: ‘Sí, así es como tengo que ser yo’. Ella dice: ‘Yo quiero’. No quiero que le des cabezazos a más puertas’”.

“Quería asegurarme de que estaba siguiendo sus órdenes: llamaron a mi puerta. ¡Pam! Golpeé la puerta y me rompí la mano. Nunca les conté sobre eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? ‘¡Tiempo fuera!’ Es una maldita televisión en vivo. Así que golpeo la puerta. Están al otro lado de la puerta, no saben lo que está pasando… Llevo estos guantes, ¿no? Entonces, afortunadamente, agarré mi guante y saqué mi mano para poder moverla. Y digo: ‘Está bien, vamos al ring’. Así que fui al ring, agarré la cuerda y me caí. Y fue la noche en que Steve Austin y yo nos conocimos por primera vez, creo, e hicimos la fiesta de la cerveza”.

Habrá que ver si Goldberg renueva o no contrato con la WWE y, dado que parece que no tiene planes de retirarse todavía, el tema ahora está en el lado de WWE.