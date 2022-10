Goldberg luchó por última vez con WWE en Elimination Chamber 2022, donde enfrentó a Roman Reigns por el Campeonato Universal WWE, perdiendo el encuentro. De esta manera, el miembro del Salón de la Fama WWE sigue quemando sus últimos cartuchos en su ilustre carrera como luchador, y evidentemente todo dependerá de si su contrato con WWE es renovado o no, una vez que este concluya en un par de meses.

► Goldberg quería que lo despidieran del programa de Donald Trump

Más allá de su carrera como luchador, que ha sido exitosa, Goldberg tuvo un pasado trabajando con Donald Trump en The Apprentice, y no es que precisamente haya tenido una interacción agradable con el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Donald Trump.

Goldberg, fue entrevistado recientemente con el podcast The Untold Stories de Roman Atwood, y habló sobre una amplia variedad de temas. Cuando se le preguntó sobre su experiencia trabajando con Donald Trump en The Apprentice, Goldberg reveló que trató de que lo despidieran de inmediato.

“¿Sabes que intenté que me despidieran de The Apprentice desde el primer día que llegué? Fue una de mis experiencias más miserables. Era un trabajo, hombre, sabía que ese tipo no iba a ser el tipo más popular del mundo cuando descubrí que realmente no tenía ninguna habilidad social. Como, cero… Subirías y le darías la mano, y él no tiene habilidades sociales. No sabe cómo interactuar con una persona uno a uno sin poner un frente. Estaba incómodo”.

Donald Trump fue Presidente de los Estados Unidos, y ha estado involucrado con la WWE varias veces a lo largo de los años, y eventualmente fue incluido en el Salón de la Fama, en la clase del 2013.

