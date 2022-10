Jim Johnston y la dificultad de crear música para ciertas estrellas en WWE

Gran repercusión tuvieron varios despidos efectuados por WWE durante los últimos años, pero menos de la que debería gozó el de Jim Johnston, artista más importante en la historia de la empresa. Sí, así de rotundo. ¿O acaso imaginan a The Undertaker, Stone Cold o The Rock sin sus temas de entrada?

Este genio salió por la puerta de atrás en 2017, y sus sustitutos, CFO$, nunca estuvieron a la altura de la tarea de componer particulares bandas sonoras para las Superestrellas de McMahonlandia. Un hecho que no obvió Johnston, vocal desde su despido acerca de la poca importancia que las promotoras parecen concederle ya a los temas de entrada y la escasa calidad de estos.

Ahora que casi se cumplen cinco años de su salida de WWE, Johnston fue invitado al podcast RRGB, concediendo una interesante entrevista bajo la que expuso las dificultades de hacer su trabajo cuando se daba cierta implicación de la Superestrella para la que debía crear un tema. Y a continuación, aunque no como ejemplo negativo, alude a Triple H.

The first time Triple H came out with his "The Game" theme ⚒️ pic.twitter.com/GYRN3EB4Qn