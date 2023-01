«Vi NXT y siento que fue como ver una producción de teatro en la escuela primaria, solo que no tan buena. Quiero decir, cuando estuvo Bron Breakker y alguien más en careo, solamente había cuatro personas sentadas en fila en una mesa. Todo el mundo estaba una fila uno al lado del otro, y todo el mundo estaba hablando de cara a la cámara. No había nada orgánico. Bueno, tampoco había nada remotamente decente al respecto». Esto decía Freddie Prinze Jr. sobre NXT en noviembre de 2022.

► Freddie Prinze Jr. critica NXT

Más recientemente, el que fuera guionista de la WWE y que es un actor de Hollywood volvió a hablar negativamente de la marca amarilla en un reciente episodio de su Wrestling With Freddie. En esta ocasión compara IMPACT! Wrestling con la misma. Aunque en realidad da igual con que lo comparte porque en su opinión no hay nada tan malo como NXT. Aquí cada uno tiene su opinión pero realmente se siente como demasiado destructiva la opinión de Prinze Jr. Es verdad que ya no es lo mismo, pero aún así…

«Sé una cosa. IMPACT! Wrestling va a ser mejor que ‘NXT. Porque no hay nada peor en el mundo que ese maldito espectáculo. Le he dado una oportunidad como una vez cada seis semanas.

«Diré: ‘Sí, lo veré un poco’, y es una basura absoluta. Pasó de ser mi promoción favorita, cuando era Black and Gold, a ser imposible de ver. Imposible de ver como una producción de teatro local.

«Las últimas dos veces que lo intenté, fue terrible. Realmente no me gusta cagarme en cosas a menos que me ofenda lo que le están haciendo al talento que me importa”.

¿Qué os parecen las palabras de Freddie Prinze Jr. sobre NXT?