En un pasado show de NXT, hubo un segmento en donde el Campeón NXT, Bron Breakker y el Campeón Norteamericano NXT, Wes Lee, le robaron las candilejas a The Pretty Deadly (Kat Wilson y Elton Prince) y el segmento no fue nada especial, solamente sirvió para programar una lucha para más adelante esa noche.

En redes sociales, criticaron lo ocurrido porque básicamente Breakker se burló de los Pretty Deadly, pero ahora, ya llegado la crítica de parte de un ex guionista creativo de WWE, que también es actor y que espera lanzar su propia compañía de lucha libre en 2023: Freddie Prinze Jr.

► Freddie Prinze Jr. critica a la nueva NXT

En la más reciente edición de su podcast Wrestling with Freddie, el hombre que interpretó a Fred en Scooby-Doo, criticó la forma en que se realizó este segmento. Estas fueron sus palabras:

«Vi NXT y siento que fue como ver una producción de teatro en la escuela primaria, solo que no tan buena. Quiero decir, cuando estuvo Bron Breakker y alguien más en careo, solamente había cuatro personas sentadas en fila en una mesa.

«Todo el mundo estaba una fila uno al lado del otro, y todo el mundo estaba hablando de cara a la cámara. No había nada orgánico. Bueno, tampoco había nada remotamente decente al respecto».

Sin embargo, esta no fue la única decepción que Prinze Jr. dijo tener con la nueva NXT, sino que señaló que dejó de ver el programa cuando a R-Truth salió lesionado en su combate contra Grayson Waller:

«Entonces, vi a R-Truth salir de la lucha. Y no sé de quién fue la culpa. No sé si se acabó la rodilla cuando saltó fuera del ring o si el tipo que se suponía debía atraparlo, solo estaba mirándolo volar y no lo atrapó. He visto la acción un par de veces y fue difícil de ver… Realmente. Waller no hizo ningún esfuerzo por atrapar a R-Truth, en lo absoluto. Esa fue la última parte de NXT que he visto».