Critican a AEW por el tratamiento a Bryan Danielson

A Bryan Danielson le ha estado yendo de maravilla desde que comenzó a trabajar en AEW. Hasta ahora no ha sido campeón pero ni falta que le ha hecho. Aunque en el último mes y medio ha luchado tanto por el Campeonato Mundial de Peso Completo como por el Campeonato Mundial ROH. Nunca ha dejado de estar en primera plana cuando ha estado sano. Obviamente, siempre podría irle mejor, por ejemplo, no ha estado triunfando tanto como Jon Moxley, por mencionar a otro que llegó a la compañía procediente de WWE.

► Freddie Prinze Jr. y el manejo de Bryan Danielson

No obstante, Freddie Prinze Jr. no está contento con el tratamiento que le han estado dando en la compañía Khan, según expresa en un reciente episodio de su podcast, Wrestling With Freddie. Quien fuera escritor de la organización McMahon habla justamente de la escritura que ha estado recibiendo el «Dragón Americano».

“Bryan Danielson ha estado mal manejado en lo que respecta al desarrollo del personaje y la historia. Siento que ha estado mal manejado en sus combate. Siento que ha perdido más combate de los que necesita perder. Siento que su motivación para la lucha libre no se ha escrito tan bien como se podría escribir”.

También señala además de manera negativa a los segmentos que han tenido relación con él entre bastidores:

“Se ha convertido en parte de sus entrevistas entre bastidores, donde hay un poco de gente que cuestiona su motivación y no su dureza, por así decirlo, sino solo su razonamiento y racionalidad, y este hijo de p*ta ya ha tenido suficiente”.

¿Estáis de acuerdo con Freddie Prinze Jr. sobre Bryan Danielson?