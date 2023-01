Batista tiene muchos tatuajes en su cuerpo, y uno de ellos es Cillian Murphy como Thomas Shelby en ‘Peaky Blinders‘. Este se encuentra en su muslo. No diríamos que es una sorpresa, ya no solo por el amor del miembro del Salón de la Fama de la WWE y estrella de Hollywood por los dibujos hechos con tinta permanente bajo la piel sino porque tanto el actor como le personaje como la serie son icónicos. De ello estuvo hablando «El Animal» en su reciente entrevista con GQ.

► Batista y el tatuaje de ‘Peaky Blinders’

“Encontré esta imagen realmente genial que amo y siempre quise hacer esto. ‘Caballero Hooligan’. Porque siempre me sentí como quien era yo. Soy realmente de la calle. Crecí pobre y esa era la vida que conocí hasta los 30 años. Pero siempre me considero un caballero también. Respeto mucho a la gente porque esa es la persona que soy. Así me criaron.

“Pero encontré esta imagen genial y era de Cillian Murphy de ‘Peaky Blinders’, y le pedí a John [su tatuador] que la modificara para que no se pareciera tanto a Cillian Murphy. Y cuando lo vi pensé: está bien, eso no se ve exactamente como si tuviera un tatuaje de Cillian Murphy en mi muslo.

“La primera vez que lo publiqué en mis redes sociales, todas las respuestas fueron como: ‘Dios mío. Tienes un tatuaje de Cillian Murphy’. Bueno, sí, supongo que sí. Es lo que es. Soy fan. Entonces, ya sabes, un poco avergonzado pero no avergonzado. Así que Cillian, ahí tienes. Tu cara está tatuada en mi muslo».

¿Qué os parece el tatuaje de ‘Peaky Blinders’ de Batista?