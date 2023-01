Es conocido que WWE suele implementar cláusulas de no competición a sus Superestrellas -la gran mayoría, por no decir casi todos- que van desde los treinta hasta los noventa días, según el tipo de contrato. En el caso de las que pertenecen al elenco principal, el tiempo estándar es de 90 días, aunque se debe aclarar que durante ese período, WWE sigue cancelando el salario de sus ex luchadores tal como acontece con Mandy Rose, quien fuera despedida antes de finalizar el 2022.

► Las Cláusulas de no competición en WWE podrían llegar a su final

Al parecer, las famosas cláusulas de no competición de WWE podrían llegar a su final si una propuesta de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos llega a convertirse en ley. Según una información que recogimos del Wall Street Journal, la referida comisión propuso prohibir que los contratos utilicen estas cláusulas y, de esta manera, permitiría a los trabajadores laborar o emprender negocios en empresas de la competencia sin que exista riesgo alguno de ser demandados.

«La Comisión Federal de Comercio (FTC) emitió el jueves una propuesta para prohibir el uso de cláusulas de no competencia, una medida que permitiría a los trabajadores aceptar trabajos en empresas rivales o iniciar negocios competidores sin la amenaza de ser demandados por sus empleadores.

La FTC dijo que las cláusulas de no competencia constituyen una práctica de explotación que socava una ley de 109 años que prohíbe los métodos desleales de competencia. Las cláusulas de no competencia, que normalmente impiden que los empleados se unan a un competidor durante un período después de renunciar, afectan a casi uno de cada cinco trabajadores estadounidenses, según la agencia. Asociadas durante mucho tiempo con gerentes mejor pagados, las cláusulas también se impusieron a trabajadores con salarios más bajos que no tienen acceso a secretos comerciales, planes estratégicos y otras razones que podrían citarse para obstaculizar los cambios de trabajo, dice la agencia.»

De pasar la propuesta de la Comisión Federal de Comercio en el futuro, los nuevos contratos de WWE sufrirán cambios drásticos, y cualquier Superestrella que sea despedida o que finiquite su relación con la compañía, podrán trabajar con cualquier empresa competidora a partir del día siguiente a su salida. Evidentemente, esto también implicaría que WWE no tendría ya la obligación de cancelarles un salario adicional, y precisamente este último detalle será un tema que los abogados tendrán que manejarlo de la mejor manera, en caso de que la propuesta sea convertida en una normativa, desechándose de esta manera una de las políticas más controvertidas del régimen de Vince McMahon.