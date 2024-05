Solo Sikoa está liderando The Bloodline mientras Roman Reigns está ausente de WWE. También The Rock. Lo está haciendo con un nuevo fichaje para la facción, Tama Tonga. Y con Paul Heyman como consejero. Sin Jimmy Uso pues él mismo se encargó de echarlo. Durante el episodio de SmackDown del 3 de mayo se dio una situación interesante cuando Randy Orton le pidió a «The Wiseman» que señalara al verdadero «Tribal Chief» y este iba a hacerlo cuando Sikoa y Tonga atacaron a «The Viper» y Kevin Owens quedando la pregunta sin respuesta.

“There is only ONE Tribal Chief” The RKO Show ended abruptly, thanks to #TheBloodline 😳 #SmackDown pic.twitter.com/TjO154TAQ5 — WWE (@WWE) May 4, 2024

► Freddie Prinze Jr. aplaude a Solo Sikoa

¿Qué pasará cuando Reigns vuelva? ¿Acaso Sikoa está comenzando un subgrupo? Tendremos que seguir viendo qué ocurre en esta historia. Mientras, nos detenemos en las recientes declaraciones de Freddie Prinze Jr. acerca de Solo en Wrestling With Freddie. El exescritor de WWE y actor de Hollywood aplaude el nuevo rol del joven samoano.

«Solo está tomando el papel de liderazgo y no está dispuesto a aceptar a Paul Heyman. Sale y lo está haciendo realmente bien, lo has visto crecer en cuanto a sus habilidades y su confianza con el personaje y lo que aporta. Pero él está diciendo: ‘Oye, ahora no soy un segundo al mando, no soy un tercero que va a perder durante el próximo año, voy a ser el número uno y tú vas a hacer lo que te digo’.»

Yokozuna and a young Solo Sikoa 📸 pic.twitter.com/sBWpmYjH5L — 90s WWE (@90sWWE) May 2, 2024

¿Quieres saber más del reciente WWE SmackDown?