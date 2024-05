«WWE debe matar el Draft», aconseja Eric Bischoff

Cuando apenas acaba de terminar la edición de 2024, Eric Bischoff aconseja a la WWE que terminen con el Draft. El que fuera Gerente General de Raw comparte su punto de vista en Wise Choices después de que The Undertaker mostrara su descontento con la falta de grandes intercambios.

► «WWE debe matar el Draft»

«No lo vi, pero después de leer muchas de las respuestas y de ver lo que vi al revisar algunos clips, lo que sea. Simplemente tengo la sensación — y he tenido este presentimiento durante bastante tiempo, varios años- de que tal vez es hora de eliminar el draft. Eliminar el draft. Eres demasiado joven para recordarlo, Conrad, pero en mi época, cuando tenía 17 años, cada uno tenía un número. Lo recibías cuando cumplías 18. Obtienes un número, es tu número de reclutamiento. Y cuando llaman tu número, te unes al Ejército o la Armada o los Marines o lo que sea. Pero has sido reclutado. Y poco después de que me registré para el draft, y aunque no fui seleccionado cuando el número era el número tres, en realidad tengo — en resumen, eliminaron el draft. Y creo que es hora de eliminar el draft de la WWE.

«Porque nuevamente, según los comentarios que leí, fue mucho ruido y pocas nueces. Nadie realmente fue a ningún lado. No hubo un impacto real. Y eso me hizo pensar, ¿por qué tenerlo? Originalmente —y entiendo que el objetivo original era crear una separación de marcas para aprovechar la lealtad a la marca. Y creo que al principio, no metiéndome en medio de esto, pero creo que hubo un período en el que resultó interesante al principio. Y especialmente cuando era el Gerente General de Raw y Stephanie McMahon era la Gerente General de SmackDown. Entonces, esencialmente tenías una batalla guionizada por defecto entre McMahon y Bischoff. Y fue divertido y entretenido porque seguía siendo McMahon-Bischoff, solo una versión diferente, ¿verdad? Y fue un intento interesante al principio para ayudar a distinguir las dos marcas, para crear o intentar crear rivalidades basadas en las lealtades de los espectadores a cada marca. Y como dije, durante un tiempo fue divertido. Simplemente no creo que importe más. Creo que los tiempos han cambiado, los patrones de visualización han cambiado. Creo principalmente que hay una duplicación de la audiencia tan extensa que tienes a las mismas personas viendo los mismos programas de todos modos, así que nadie es leal a la marca. Pueden tener algunos luchadores favoritos en cada programa, pero como están viendo ambos programas de todos modos, no hace ninguna diferencia. ¿Tiene sentido?»

«Creo que desde el principio, no es como si la duplicación fuera algo que evolucionara como resultado de la evolución de los hábitos de visualización televisiva. No estoy sugiriendo eso ni por un segundo. Solo estoy sugiriendo que al principio, cuando era nuevo, cuando realmente eran dos programas, tratamos de crear un sentido de lealtad a cada marca, los métodos que usaban para tratar de contar esa historia y crear esa lealtad eran un poco más interesantes que lo que es hoy. Uno es rojo, otro es azul, además de eso no me importa un carajo. Esa es la extensión de la lealtad a la marca hoy porque todos están viendo esos programas en su mayor parte. Entonces, como resultado de eso —bueno, así es como se manifiesta. Así que hay este intento continuo como acabamos de ver, de centrar la atención y crear interés en el draft porque quién sabe qué va a pasar. Y luego realmente no sucede nada y, incluso si lo hiciera, no importaría de todos modos. Así que lo que haces sin saber que lo estás haciendo es decepcionar a tu audiencia. Los estás ilusionando. ‘Voy a recibir algo especial. Oh, esto va a ser genial, no puedo esperar. Voy a verlo con mis amigos’. Y realmente no pasa nada. No es malo. Pero no cumplió con las expectativas.

«Así que si no puedes cumplir con las expectativas que has creado para tu audiencia, es como la muerte por mil cortes. No te va a matar. Ninguno de ellos te va a doler. Pero sigues haciéndolo una y otra vez y de repente te conviertes en aquel que promete mucho y entrega poco. Eso nunca es bueno. Siempre es bueno ir en la otra dirección. Así que simplemente creo que ha llegado el momento de explorar — y no tengo una respuesta. Como si alguien me llamara, si Bruce me llamara y dijera, ‘Bueno, Eric, tengo un trato. Hay un millón de dólares en efectivo en una maletín. Ven aquí a Stanford y si puedes darme una idea de la que estés absolutamente seguro de que funcionará, la compraremos por un millón de dólares en efectivo’. Intentaría mentir para convencerlo, pero la verdad es que no tendría una forma honesta de hacerlo, que estuviera seguro de que funcionaría. Tengo una idea bastante buena, o al menos un punto de partida para pensar. Porque a menudo, creo que las soluciones se encuentran mejor en un ambiente donde todas las puertas están abiertas. ¿Has escuchado el dicho ‘No hay una idea mala’? Eso no es realmente cierto, las hay. Soy la maldita prueba viviente. Pero si entras a una reunión donde todos saben: ‘No estamos buscando una solución aquí. Pero quiero escuchar tantos qué pasaría como podamos imaginar’. Y algunos de ellos serán, todos vamos a reír. Todos vamos a sacar una sonrisa. Y algunos de ellos serán tan malos que ni siquiera vamos a reírnos de ellos. Pero en algún lugar de eso habrá un núcleo de algo en lo que podremos empezar a construir y colaborar. Así que eso es lo que estoy sugiriendo aquí.»