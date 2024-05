El hoy Kevin Owens en WWE: «Solo quiero divertirme»

Haber sido Campeón Universal, la historia con Sami Zayn, enfrentar a Steve Austin en WrestleMania, dar una paliza a Vince McMahon… La carrera de Kevin Owens en la WWE está llena de grandes momentos que permancerán siempre en los libros. Lo ha hecho todo: Campeón Intercontinental, Campeón de Estados Unidos, Campeón Indiscutible de Parejas, Campeón NXT, Chris Jericho, John Cena, Shane McMahon, Campeón Grand Slam… Podríamos estar así todo el día. Un futuro miembro del Salón de la Fama.

► El hoy Kevin Owens en WWE

Tanto ha logrado hasta ahora «The Prizefighter» que podemos entender perfectamente que en esta etapa de su carrera solo quiera divertirse. En realidad, también seguir creando ese tipo de momentos para el recuerdo. Pero básicamente pasarla bien. Así lo dice en su reciente entrevista con Bodyslam.net.

«En este momento, simplemente quiero divertirme haciendo lo que hago y crear momentos memorables. Para aquellos que están realmente interesados en títulos y eventos principales, es genial cuando sucede y es genial experimentarlo, pero solo quiero intentar apreciar los momentos que me quedan en esta industria. Obviamente, no estoy diciendo que me vaya a retirar pronto, pero mi carrera está más cerca de terminar que de comenzar, así que simplemente estoy tratando de disfrutar del viaje.»

¿Qué destacarías más de la carrera hasta ahora de Kevin Owens en WWE?

► Backlash: France

Owens luchará en unas horas en Backlash: France. Veamos cómo luce el menú de luchas: