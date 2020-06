Extreme Rules 2020: Strowman vs. Wyatt en una "Wyatt Swamp Fight" no titular

WWE ha vuelto a recuperar el uso de subtítulos a modo de eslóganes para vender sus PPVs, y todos están dando de qué hablar. El último atañe a Extreme Rules 2020, PPV previsto para el 19 de julio, y hace referencia al combate que Braun Strowman y Bray Wyatt disputarán allí, ya confirmado la pasada noche durante Friday Night SmackDown. Porque, por lo que avanzó Wrestling Inc. el "horror" estará servido, espero que no en el sentido de calidad del mismo.

Y a esa mixtura, habría que añadirle el "Ultimate Deletion" que Wyatt protagonizó junto a Matt Hardy (y varios extras conocidos). Strowman recordó la pasada noche sus inicios en "The Wyatt Family, haciendo referencia a una cabaña junto a un pantano donde su mentor vivía, retando a este a regresar allí para cerrar el círculo. Lucha sin Campeonato Universal de por medio confirmada poco después.

The Horror Show at WWE #ExtremeRules will become even more terrifying when Universal Champion @BraunStrowman and @WWEBrayWyatt meet in a non-title Wyatt Swamp Fight! https://t.co/1p18kZwNVV