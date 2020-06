No hace mucho les informábamos de ÚLTIMA HORA que la Superestrella NXT, Velveteen Dream, había sufrido un accidente automovilístico en el día de hoy que lo tuvo hospitalizado varias horas hasta que fue dado de alta. Sin embargo, ahora hay que reportar aquí en SÚPER LUCHAS otra noticia también de último minuto, y es que se pudo saber que Velveteen Dream será despedido de WWE.

La información fue divulgada en exclusiva por Mat Men Pro Wrestling Podcast, y luego de este reporte, el periodista Sean Ross Sapp, de Fightful, y quien reportó lo del accidente de Velvetee Dream, confirmó el reporte de Mat Men Pro Wrestling Podcast a través de su cuenta oficial de Twitter:

I've been hearing this, as well as some not so wonderful news about him that doesn't have to do with any of the allegations. https://t.co/34168lwI5l