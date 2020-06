Curtis Blaydes, contendiente de peso completo de UFC, dice que hay tres razones por las que el presidente de la promoción, Dana White, no lo quiere y ha presionado para que los peleadores se sindicalicen.

Blaydes fue muy criticado por White después de ganar una decisión unánime sobre Alexander Volkov en UFC en ESPN 11 . Aunque Blaydes levantó la mano, la pelea fue principalmente un combate de lucha libre con Blaydes llevando a su oponente a la lona, ​​lo que llevó a algunos fanáticos a llamarlo una pelea aburrida y White no quedó impresionado.

Curtis Blaydes presiona para que los peleadores se sindicalicen

No solo eso, sino que Blaydes habló sobre los problemas de pago de los peleadores durante la semana de la pelea, y White no fue fanático de algunos de sus comentarios, llegando incluso a decir que Blaydes "parecía estúpido". Hablando con "The Luke Thomas Show", Blaydes dio tres razones por las que piensa que a White no le gusta.

“No le gusto por dos, en realidad, tres razones. A, digo lo que pienso, no le gusta eso. B, mi estilo, lo que traigo al octágono. Estoy peleando mucho. Y C, porque sí, creo que no me pagan lo que valgo y hablo sobre eso. Supongo que solo está usando esto para tratar de hacerme sentir mal, así que no hablaré de nuevo, pero no va a funcionar".

Blaydes también mencionó los problemas que tienen los peleadores de UFC con el acuerdo con Reebok, y dijo que la sindicalización entre los combatientes puede ser la única forma de resolver ese problema.

"Dana sabe que no se nos paga lo suficiente y luego nos quita la opción de conseguir patrocinadores de mucho dinero porque tenemos el acuerdo Reebok. Acabemos con el acuerdo de Reebok. Traiga pancartas”.

“Ingresé al UFC un año después del acuerdo con Reebok, así que nunca pude cosechar los beneficios. Pero algunos hombres a veces recibían 100 mil de patrocinadores externos. Ese dinero se agotó cuando llegó el acuerdo de Reebok. Así que danos la opción de conseguir patrocinadores externos para que nos paguen mucho dinero nuevamente. Eso es un comienzo ".