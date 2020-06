Extreme Rules 2020 luce en teoría como un evento de transición dentro del calendario de WWE previo a su segundo PPV más importante del año, SummerSlam 2020, y durante el reciente Monday Night Raw se empezaron a concretar varios encuentros de cara al evento que se llevará a cabo este 19 de julio en el WWE Performance Center.

Al comienzo del episodio, Drew McIntyre fue sorprendido por la aparición de Dolph Ziggler, quien pasó a formar parte oficialmente de la marca roja, en canje por la ida de AJ Styles a SmackDown, y el "Show off" retó a McIntyre por el Campeonato WWE para Extreme Rules 2020, el cual fue aceptado.

En la tercera hora de programa, Sasha Banks y Bayley derrotaron a The IIconics, reteniendo el Campeonato Femenil de Parejas WWE, y Banks declaró tras la contienda que quería tener dos títulos como su compañera, por ello, decidió retar a Asuka por el Campeonato femenil Raw. La Emperatriz del mañana salió a hacerle frente y también aceptó el desafío.

► WWE Extreme Rules 2020 tendrá un subtítulo: "The Horror Show"

Con dos luchas titulares ya confirmadas, ahora WWE reveló otra sorpresa para el evento, ya que se ha revelado el lema que acompañará al nombre del evento de Extreme Rules 2020.

El PPV ahora se conoce como "WWE Extreme Rules: The Horror Show". Así lo dio a conocer la compañía en su sitio web oficial. Si bien el logo no ha cambiado hasta el momento, el nuevo título para el PPV si fue dado a conocer en las descripciones de las dos luchas anunciadas hasta el momento.

"Sasha Banks intentará unirse a su compañera de equipo Bayley en su misión de convertirse en una doble campeona en WWE Extreme Rules: The Horror Show, cuando desafíe a Asuka, campeona Raw.

The Boss, que ya es parte de la pareja Campeona WWE, escuchó a "The Role Model" describir lo grandioso que es ser una doble campeona y decidió que quería experimentarlo por sí misma. Después de derrotar a The IIconics para retener el Campeonato femenil de parejas, Banks retó a Asuka, quien estaba feliz de aceptar el desafío antes de intentar atacar a las Campeonas. Sin embargo, mientras Asuka se enfocaba en Bayley, Banks vio la apertura perfecta para bloquear el Bank Statement, enviando un gran mensaje antes de su enfrentamiento por el título.

¿Se convertirá Banks en un doble campeona, o Asuka continuará reinando en la marca roja? ¡Descúbrelo en WWE Extreme Rules: The Horror Show, transmitido el domingo 19 de julio a las 7 ET / 4 PT en la galardonada WWE Network!"

Mientras tanto, Bray Wyatt regresó a la televisión en SmackDown el viernes pasado y continuó su rivalidad con el campeón universal Braun Strowman, en lo que podría ser otro encuentro titular para Extreme Rules 2020.

Antes de la pandemia del coronavirus, se suponía que Extreme Rules 2020 tendría lugar en el Centro SAP en San José, California. Sin embargo, debido al COVID-19, el evento fue cancelado, y esto fue lo que en su momento el lugar sede del evento comunicó respecto a su cancelación:

"El evento WWE Extreme Rules, originalmente programado para el domingo 19 de julio en San José, California, se pospuso para un futuro evento de pago por ver en San José en 2021. Los boletos originales serán honrados para la nueva fecha con más información disponible en el futuro cercano. Extreme Rules aún se transmitirá en vivo por WWE Network el próximo domingo 19 de julio"