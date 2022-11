Esta lucha cerraría Survivor Series WarGames

La rivalidad entre Roman Reigns y Drew McIntyre tiene visos de ser de las que marcan época dentro de WWE. Y un nuevo capítulo de la misma tendrá lugar esta noche en Survivor Series WarGames.

McIntyre tuvo la oportunidad de coronarse Campeón Universal Indisputable en Clash at the Castle ante el público de Cardiff. Pero una vez más, las triquiñuelas de Reigns permitieron que este saliera de una defensa con su estatus de máximo monarca intacto, gracias en buena medida a Solo Sikoa.

Sin embargo, WarGames no verá un nuevo mano a mano entre McIntyre y Reigns. Hoy, «The King of Claymore Country» y «The Tribal Chief» estarán acompañados de otros cuatro luchadores durante los «juegos de guerra»: Sheamus, Butch, Ridge Holland y Kevin Owens conforman el bando del escocés, mientras el resto de The Bloodline (Sami Zayn incluido) completan el quinteto del samoano.

No hay ningún título en juego, sólo la satisfacción de ver al contrario derrotado y constar sobre los libros de historia como los primeros vencedores de un WarGames varonil bajo los focos del elenco principal de WWE. Más que suficiente.

Considerando la habitual preponderancia que WWE da a los hombres en sus eventos y la popularidad de los implicados, luce lógico que el combate WarGames de Reigns, McIntyre y Cía cierre Survivor Series, por encima del equivalente femenil. Y como últimos reportes previos al «premium live event», recogemos la confirmación vía Mike Johnson de PWInsider.

Sin mayor dilación, les emplazo a seguir nuestra cobertura de Survivor Series WarGames, que tendrá lugar desde el TD Garden de Boston (Massachusetts), con el siguiente cartel anunciado.

Undisputed WWE Universal Champion @WWERomanReigns leads #TheBloodline into #WarGames TONIGHT at #SurvivorSeries!



8PM ET/5PM PT

Streaming exclusively on @peacockTV in U.S. and @WWENetwork everywhere else.



