Como un servidor expone en la nota donde pueden conocer todo lo necesario para seguir Survivor Series WarGames, este «premium live event» supone el nuevo eslabón en una cadena de éxitos para WWE durante los últimos meses.

Incluso Dave Meltzer, quien no suele destacar por sus elogios hacia WWE, reconoce que la empresa pasa por un momento muy candente en sus dimensiones principales: teleseguimiento y asistencia de público. Se diría que McMahonlandia vive una luna de miel desde la marcha de Vince McMahon y la entrada en escena de Triple H como jefe creativo.

Cada PPV bajo lo que llevamos de «HHH Era» ha contado con un algún gancho que mantuviera los ojos del Universo WWE sobre el producto, y Survivor Series WarGames también lo tendrá: el trasplante del concepto WarGames a un evento cuya fórmula lucía agotada.

A falta de los resultados de teleseguimiento del show que tendremos que conocer una vez concluya el mismo, sí que podemos hacer ya valoración de cómo rinde Survivor Series WarGames en cuanto a boletos.

Con un aforo desplegado para 12.918 asistentes, WarGames ha vendido ya más de 12.700, por lo que seguramente pueda hablarse de un «sold out» de aquí al sábado.

Estos buenos datos llegan poco después de conocerse que Royal Rumble 2023 rompió el récord de taquilla del tradicional PPV, cuando aún restan dos meses para su realización.

