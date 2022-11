A pesar de poseer todo lo relacionado a WCW, Vince McMahon no utilizó muchos de los conceptos de la desaparecida empresa. El más notable es el de WarGames, una lucha multitudinaria en doble ring enjaulado, perfecta para definir rivalidades grupales.

Con el nuevo régimen de Triple H, los WarGames se harán realidad en el elenco principal, siendo la principal atracción de la edición 2022 de Survivor Series.

La lucha icónica que tuvo su origen en la Jim Crockett Promotions, como idea de Dustin Rhodes. Su hijo Cody la retomó para AEW como Blood & Guts, mientras que Triple H la ha utilizado con su nombre original en NXT.

Al existir luchas con doble ring enjaulado en AEW y en WWE ya no se ve como una idea novedosa, pero la empresa McMahon pudo haberla empleado desde hace mucho. Aquí están cinco ejemplos.

► The Invasion: WWF vs. The Alliance

La opción más obvia. Nos hubiera gustado ver durante la historia de la invasión de WCW y de ECW a WWE unos WarGames, que habrían compensado la falta de algunos nombres importantes.

La lucha pudo haberse realizado como la estelar del PPV homónimo o inclusive en SummerSlam, y digo porque en esos eventos, ya que si hubo algún interés de que se realizará para septiembre a noviembre, quedaron descartados.

► Evolution contra los campeones de Raw

Todos recordamos la imagen icónica de Evolution (Triple H, Ric Flair, Batista y Randy Orton) al final del PPV Armageddon 2003 con todo el oro disponible para la marca Raw, ¿pero qué tal si esa imagen se hubiera dado de otra manera?

Si en lugar de tener tres luchas por los Campeonatos Intercontinental, Mundial de Parejas y Mundial Completo, Goldberg, Rob Van Dam y The Dudley Boyz los hubieran defendido en el que habría sido considerado el WarGames más recordado de WWE por la calidad de luchadores involucrados y un final tan icónico solidificando la mejor facción de la Ruthless Agression Era.

► Una oportunidad dorada para WrestleMania 21

Si bien, todos coincidimos que Evolutión fue la mejor facción durante los primeros años del nuevo milenio en WWE, otra facción que vio la luz en esos años fue The Cabinet, conformada por John «Bradshaw» Layfield, Orlando Jordan y The Basham Brothers durante el reinado de JBL como Campeón Mundial WWE entre 2004-05 en la marca de SmackDown.

Siendo Batista de la marca Raw y habiendo ganado el Royal Rumble se haría lógico que retara al campeón de su marca; si en lugar de hacer el torneo para definir al retador al título de Bradshaw, se hubiera realizado un WarGames donde cuatro nombres importantes harían equipo para enfrentarse a The Cabinet, donde el hombre que le diera la victoria a su equipo, se ganaba la oportunidad de disputar el título en WrestleMania.

Para ello, tendríamos en el otro equipo al Big Show (quien por culpa de The Cabinet perdio en Royal Rumble), Booker T, Kurt Angle y John Cena (los tres luchadores que avanzaron a las semifinales del torneo), y el evento donde se realizaría la lucha, quedaría acorde con la estructura: No Way Out.

► The Authority vs. The Yes Movement

El final del Raw posterior a WrestleMania 30 fue la inspiración para realizar esta nota. Nomás ver a la facción autoritaria en lo que sería su último intento de acabar con el héroe del momento para quitarle el título y que la facción más importante de la década pasada se uniera con el campeón para aún más caótica esa noche, dejó a muchos pensando que la WarGames podría regresar.

Si estuvieron buenas las lucha de Evolution vs. The Shield y Daniel Bryan vs. Kane en Extreme Rules 2014, haberlas juntado en un WarGames y que a su vez sea por el título mundial, sería candidata a la lucha del año.

► El dream match que nunca llegó

Para cerrar esta lista de momentos donde la WarGames hubiera sido programada, tendremos esa mini rivalidad que sostuvieron las cuatro jinetes de WWE (Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch y Bayley) y las cuatro jinetes de UFC (Ronda Rousey, Shayna Baszler, Marina Shafir y Jessamyn Duke) durante las grabaciones del torneo Mae Young Classic.

Si no hubiera ocurrido algunas circunstancias dentro (cambios de personaje o rivalidades internas) del cuadrilátero, la WarGames femenil se hubiera dado un año antes de lo planeado y más en el primer evento totalmente femenil: Evolution

¿Qué otra rivalidad o momentos les hubiera gustado verla dentro de la jaula y los dos cuadriláteros?