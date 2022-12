Mi compañero de SUPERLUCHAS Jonie Lucha, que debería estar nominado a promotor del año, dibujó días atrás el escenario de una victoria de The Elite del Campeonato Mundial de Tercias AEW y un posterior reto de CM Punk, acompañado de FTR. Y aunque Jim Cornette no ve dinero en esta historia, Dax Harwood, como cualquiera de los mortales, sí lo ve.

El episodio de estreno del podcast que conduce Harwood ha dado para mucho. Entre otras cosas, para que la mitad de FTR incluso inste abiertamente a una reconciliación entre Punk y The Elite, cuando AEW ni ninguno de los implicados ha dado cuenta aún del tema.

«Esta es mi súplica para los cuatro muchachos. Por favor, encuentren una manera de hacer que funcione. Si podemos hacer que funcione, podemos configurar el futuro de la lucha libre profesional durante mucho tiempo y podemos cambiar el curso de la lucha libre profesional durante mucho tiempo. Cuando lo piensas, desinteresadamente, haremos esto durante 20 o 30 años en el futuro para que los chicos y las chicas puedan ganarse la vida».

► Un problema más allá de The Elite

The Pro Wrestling Podcast compartió en sus redes sociales dichas palabras de Harwood, y quiso la fortuna que Punk decidiera comentarlas vía Instagram.

La expresión «Duh» tiene varias traducciones: desde «obvio» a «no me digas», pasando por «buah». En cualquier caso, ninguna que denote entusiasmo por parte de Punk de arreglar su problema con Kenny Omega y The Young Bucks… y más talentos de AEW. Porque el asunto se extiende fuera del círculo implicado en la infame trifulca de All Out.

Según supimos, Chris Jericho no tiene intención de volver a trabajar con Punk si este decide continuar allí, y se dice que más de medio vestidor de la empresa vería con malos ojos el regreso del «Best in the World». Lógico que Punk y su orgullo busquen cambiar de aires, como Dave Meltzer informó a comienzos del presente mes.