Seguramente muchos aficionados e incluso analistas, en sus particulares listas de lo más destacado del 2022, barajen incluir a Impact Wrestling; bien sea por algún combate (ese Josh Alexander vs. Mike Bailey del pasado día 8), algún PPV (Bound For Glory, Slammiversary), o bien por el trabajo en general de la empresa a lo largo del año.

Otro tema es cuántos de verdad se atreverán a hacerlo, temerosos de perder su condición de aficionado/analista «cool» y en la onda, y por consiguiente, perder seguidores en Twitter. He aquí el gran estigma que Impact arrastra desde que varias figuras dañaran su imagen con un manejo creativo pésimo y decisiones extraluchísticas sacadas de las peores líneas del manual de WCW. Pero creo que ya es hora de dejar atrás prejuicios.

Y mientras este servidor aguarda expectante, Impact hizo ayer su tradicional repaso anual, sabedora de que deja atrás una de sus mejores temporadas que se recuerdan en cuanto a calidad de producto. Además, Impact anunció nuevo combate para su primer PPV del 2023, Hard To Kill.

Impact concedió sus particulares galardones, quedando así cada categoría, sin ninguna sorpresa.

Como anuncio, una Triple Amenaza que veremos en Hard To Kill entre Masha Slamovich, Deonna Purrazzo y Taylor Wilde. La ganadora será la siguiente retadora por el Campeonato Mundial Knockouts.

