Bray Wyatt se rompió el dedo durante un WWE Live

Bray Wyatt hizo su regreso a la WWE durante el evento premium Extreme Rules, luego de una serie de viñetas y videos relacionados con el Conejo blanco. Desde entonces, ha sido partícipe de una serie de promos en las que parecía que su «yo» del pasado volvería, mostrando cada vez más rasgos de aquel demonio que atemorizaba a todos, The Fiend, con LA Knight como el hombre que lo ha confrontado durante las últimas semanas, avanzando su rivalidad a paso lento; no obstante, desde su llegada no se lo había visto luchar en televisión.

El ex campeón universal WWE definitivamente volvió al ring durante un evento en vivo en el Madison Square Garden hace unos días. Allí se enfrentó a Jinder Mahal, derrotándolo en cuestión de minutos, y mostrando una buena actuación según los fanáticos que asistieron al evento.

Bray Wyatt se enfrentó a Jinder Mahal por cuarta noche consecutiva en el evento en vivo de la WWE de anoche en Miami. El Devorador de Mundos volvió a derrotar al Modern Day Maharaja allí; sin embargo, después del combate, cuando interactuó con varios fanáticos en ringside, quienes le pedían una fotografía, Wyatt dijo que se había roto el dedo durante el combate, mostrándolo brevemente. El video fue publicado en redes sociales.

@Windham6 breaks his finger during his match tonight and still took the time to talk to @realmattkempke and myself! The Vlog Warriors love you brother and thank you! 💪🏻💪🏻 #wwe #BrayWyatt #WWEMiami #wrestlingcommunity pic.twitter.com/tlf1lD2C12

— Vlog Warrior Justin (@thatguyjustin86) December 30, 2022