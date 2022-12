AJ Styles se lesionó durante un WWE Live

AJ Styles logró reformar The OC gracias a la llegada de Luke Gallows y Karl Anderson, quienes fueron despedidos en el 2020 y pasaron los últimos años de su carrera en Impact y NJPW. A ellos se sumó Mia Yim y lograron establecer una rivalidad con The Judgment Day durante los últimos meses, aunque en pantallas han tomado caminos distintos por el momento.

Recientemente, The O.C. y The Judgment Day siguen enfrentándose durante los eventos en vivo no televisados y este jueves tuvieron acción como parte del evento festivo en vivo de la WWE posterior a la Navidad en Hershey, Pensilvania. Allí, AJ Styles hizo equipo con Luke Gallows y Mia Yim para enfrentarse en una llucha de relevos mixtos contra Finn Bálor, Damian Priest y Rhea Ripley. Desafortunadamente, el combate se detuvo después de que Styles sufriera una aparente lesión.

Al parecer, la lesión se produjo después de una maniobra sobre la cuerda superior. Los fanáticos asistentes al evento vieron que el personal médico de la WWE estuvieron revisando al Phenomenal One después de que el réferi hiciera la señal de la ‘X’, señalando el final del encuentro sin un ganador.

También se subió un video en redes sociales mostrando que AJ Styles no podía caminar por sus propios medios y tuvo que ser asistido por sus compañeros para salir de la escena. La lesión sería aparentemente en el tobillo.

Damn not liking this, one of the refs gave up the X for @AJStylesOrg hope he is okay! #WWEHershey pic.twitter.com/nrdBh8BUG7

— JJ – ElSamplerPod (@jjelsamplerpod) December 30, 2022