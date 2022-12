Alexa Bliss y Mickie James intercambian mensajes de afecto

Alexa Bliss y Mickie James formaron una sociedad en pantallas en enero de 2017 después de que esta última se disfrazó para ayudar a Bliss a derrotar a Becky Lynch en una lucha dentro de la jaula de acero para seguir siendo la campeona SmackDown. La sociedad se disolvió apenas dos meses después, donde terminaron convirtiéndose en rivales, pero volvieron a estar juntas en febrero de 2018, hasta que se separaron definitivamente durante el Superstar Shakeup del 2019, y la seis veces Campeona se vio obligado a someterse a una cirugía de rodilla poco después.

No es ningún secreto que Alexa Bliss y Mickie James son cercanas fuera del ring y siendo buenas amigas a pesar de que actualmente trabajan para diferentes compañías. Recientemente ambas tomaron contacto por medio de las redes sociales.

Después de que Mickie James retuiteara una foto de sí misma haciendo una cara un poco rara, un fanático bromeó diciendo que James probablemente estaba en el proceso de compartir su apodo para Bliss con ella: «Biscuit Butt». La luchadora de Impact respondió al fanático diciendo que el apodo «viviría para siempre». Esto generó una interacción entre las dos luchadoras, expresándose afectuosamente una con la otra.

Ditto babe! Although you’re killing it all on your own. But we did had Sooooo Muuuuuch Fuuun!!! I miss it. I miss you! Keep killing it. Like ya do! 🤠💋 love youuuuu!!!!

