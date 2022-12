Por qué Ricky Starks no quiere ser «pilar» de AEW

AEW toma principalmente dos páginas del libro de estilo de Giant Baba cuando la añorada leyenda era programador de AJPW: el denominado estilo King’s Road y el concepto de los cuatro pilares; este último recordando a las figuras principales de la empresa nipona (Kenta Kobashi, Mitsuharu Misawa, Toshiaki Kawada y Akira Taue) durante sus mejores años.

Ricky Starks no constituye uno de esos cuatro pilares de AEW (MJF, Darby Allin, Jungle Boy y Sammy Guevara), pues firmó con ella en 2020 y por consiguiente no puede considerársele un «All Elite» original, si bien algunos seguidores demandan que así sea.

Aunque Starks parece escasamente preocupado por ello, según supimos el pasado septiembre.

Sorry, I don’t wish to be involved in any pillar talk. We’re way past that convo. You can leave it to those guys to be enclosed by those definitions



I’m stand alone. Island supporting himself https://t.co/gjXDgDbXvk