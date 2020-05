Así lucirá el escenario del cinematográfico Adam Cole vs. Velveteen Dream

Las revanchas suelen tener dos sentidos creativos en WWE. Bien la redención final de un luchador consiguiendo cierto título que se le resiste, o bien el punto final de una rivalidad; que en el caso de que alguno de los implicados milite en NXT, supondría su despedida de esta marca, como ocurrió el miércoles con Matt Riddle. Y la semana que viene quizás suceda lo mismo con Adam Cole o Velveteen Dream.

Después de un combate que supo a poco el pasado 6 de mayo, donde la intervención de The Undisputed Era fue clave para una defensa exitosa de Cole del Campeonato NXT, William Regal concedió una nueva oportunidad titular para Dream en TakeOver: In Your House. Aunque tendrá una estipulación muy importante: si el "Purple Highness" pierde de nuevo, no podrá volver a competir por el máximo cetro del show dorado mientras Cole sea monarca.

► Adam Cole y Velveteen Dream en modo cinematográfico

Pero otro detalle del anuncio tuvo que ver con el escenario en el que se desarrollará el combate. Regal avisó que buscaría una localización especial para que Cole y Dream pongan fin a sus diferencias, en lo que ya se intuye se traducirá en un formato cinematográfico.

Recurso confirmado por Fightful, medio que además desvela que tal encuentro fue grabado ayer detrás del Performance Center de Orlando (Florida), con varios talentos de NXT que acudieron en coche compartido sirviendo de espectadores en torno a un ring que se colocó allí.

WWE parece querer ofrecer una estampa inspirada en esas peleas ilegales únicamente iluminadas por faros de coches, mostradas en películas como Lionheart (1990). Una ambientación algo más motivadora que la que tuvo el último Johnny Gargano vs. Tommaso Ciampa, filmado en un almacén próximo al Performance Center.

No sabemos si este será el único combate pregrabado de NXT TakeOver: In Your House, previsto para emitirse el 7 de junio. Les recuerdo el cartel del especial.

CAMPEONATO NXT

Adam Cole (c) vs. Velveteen Dream

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Keith Lee (c) vs. Johnny Gargano

Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross

Finn Bálor vs. Damien Priest