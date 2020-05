AJ Styles es el rey Midas de la lucha libre. Todo lo que toca se convierte en oro. Así lo ha demostrado a lo largo de sus más de 22 años de carrera luchística. En ROH, en TNA, en NJPW y en WWE desde 2016. Sin embargo, debido a su estatura y a otros factores, como ser luchador independiente, muchos dudaban acerca de si lograría triunfar en WWE. Y otros tantos le insultaban por haberse ido de TNA, empresa en donde duró 11 años siendo la cara de la compañía, otro hecho que ponía en duda la forma en cómo WWE iba a tratarlo.

► Con sabias palabras, AJ Styles acalla a los haters. KO!

Ya sabemos que el señor Vince McMahon utilizó unas insólitas palabras que aunque pudieron sonar duro, tal vez solo fueron para que sacara la intensidad que McMahon necesitaba que tuviera Styles fuera del ring. Y ahora, les traemos cómo AJ Styles acalla a los haters y a los que no confiaron en él. Sus palabras se dan en una reciente entrevista con Corey Graves para el podcast oficial de WWE, After The Bell.

"Luego de que dejé TNA, mucha gente sintió que estaba acabado. Aunque acepto que yo mismo dudaba si lo lograría o no, y eso es algo que esa gente se dio cuenta ahora que la hice en grande en WWE. Si quieres poner presión en mi hombro, básicamente dime que no valgo lo que estoy pidiendo. Siento que eso es lo que me pasó en TNA.

"Me dijeron como: 'Todo lo que hiciste por nosotros fue genial, pero no vales tanto como crees que vales'. Ahí fue cuando dije: 'Bien, voy a mostrarte a ti y a todo el mundo que yo valgo... voy a apostar por mí mismo'.

"Lo que ellos tampoco entendieron es que estos tipos que estaban criticándome y molestándome por no haber sido leal a TNA, no entendían que no solamente me fui para perseguir otra cosa, sino que, literalmente, estaba apostando por mí mismo.

"Ese es un riesgo que no mucha gente está dispuesta a correr, y yo estaba dispuesto a correr ese riesgo y valió la pena. Esos mismos tipos son los que dijeron: 'Ah, él nunca logrará tener éxito en WWE'. Bueno, voy a ser compasivo con ellos. Lo que ellos trataron de decir fue, básicamente, que estaban equivocados".