¿Es que nadie va a pensar en las «indies»?

Tres años atrás, escribí en esta rica y sana plataforma que SUPERLUCHAS me ofrece cómo Europa se había convertido en la gran cantera de talento para el orbe luchístico (con la única excepción de la escena mexicana). Hoy, en 2026, esto se hace aún más evidente.

Como si de un presagio se tratara, cierto tuit escrito por Lio Rush el pasado diciembre luce ahora muy vigente.

There should be a hell of a lot more people from the British and European wrestling scene signed to a National Televised Wrestling company. — Lio Rush 🖤 (@IamLioRush) December 1, 2025

«Debería haber mucha más gente de la escena luchística británica y europea bajo contrato con una compañía que esté en televisión nacional».

Ayer, WWE NXT acogió los debuts bajo sus focos de Lizzy Rain, Tristan Angels y Will Kroos. La anteriormente conocida como Rayne Leverkusen tuvo un estreno triunfal contra Nikkita Lyons, Angels (otrora Nathan Angel) se presentó interrumpiendo la celebración de Myles Borne, mientras Kroos supuso la sorpresa de la noche, no sólo por su aparición, sino porque no conocíamos reportes que lo vincularan al gigante estadounidense.

Rain, Angels y Kroos son los más recientes nombres de una valiosa lista de competidores europeos que apuntan a robarse los focos en los próximos años: desde Elio LeFleur (Aigle Blanc), Romeo Moreno (Zozaya) o Dorian Van Dux (Mike D Vecchio), a los ya establecidos Gunther, Joe Hendry, Blake Monroe, Ilja Dragunov, Lyra Valkyria, Axiom… Todo, se decía un año atrás, con la puesta en marcha de NXT Europe como meta final, pero por el momento, ese «NXT UK 2.0″ no pasa de ser un mero proyecto.

Y tal europeización sigue haciéndose notar igualmente fuera de la todavía particular Meca luchística.

Obviando que hoy el máximo monarca de NJPW es Callum Newman, y que Alex Windsor, Oleg Boltin y OSKAR ostentan oros de relevancia (Campeonato Femenil NJPW STRONG, Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG y Campeonato de Parejas IWGPW junto a Yuto-Ice, respectivamente), AEW tiene a Thekla como campeona mundial y podría tener a Will Ospreay como homólogo en los próximos meses, cuando la compañía celebre All In de nuevo desde Londres.

Por su parte, si algo bueno ha hecho TNA durante el último año es continuar con su «scouting» sobre el viejo continente. Fruto de ello, las contrataciones de Harley Hudson, Myla Grace y Ricky Sosa. Especial mención para la de este último, porque pocas veces, un joven competidor proveniente del circuito europeo, de nulo bagaje en otro producto «mainstream», ha sido presentado de tan notoria manera.

Sin olvidar, aunque esté un escalafón por debajo de las ya mencionadas, a MLW: Joe Coffey, Mark Coffey, Wolfgang y más recientemente, Big Damo. Todos ellos, veteranos en la recta final de sus carreras, aunque muy aprovechables.

► La eterna contracrónica

¿Pero es que nadie va a pensar en las «indies»? Cual Helen Lovejoy, esta pregunta parece tomar un cariz cada vez más demagógico a ojos de muchos cuando se pone sobre la mesa, tal vez porque precisamente las «indies» son las primeras en alegrarse cuando algún talento forjado en su seno consigue dar el salto.

From a BWR ring to @WWENXT.



Former BWR World Champion @willkroos made his NXT debut last night – a mainstay of our roster since 2017, and now the world’s watching.



Proud as hell. Go get it, Will.



#WWENXT https://t.co/vAJ6nWqxGT — BWR – British Wrestling Revolution (@BritWresRev) April 29, 2026

«De un ring de BWR a WWE NXT. «El ex Campeón Mundial BWR Will Kroos hizo su debut en NXT la pasada noche – un pilar de nuestro elenco desde 2017, y ahora el mundo lo mira. «Muy orgullosos. Ve a por ello, Will».

Evidentemente, ni British Wrestling Revolution ni ninguna compañera de escena mostrará de forma pública su descontento, ya que además de constituir una mala estrategia comercial, por otra parte luciría un tanto absurdo clamar al cielo contra un statu quo establecido desde hace décadas. Pero esto no significa que quien señale la realidad actual de la industria deba ser tachado de demagogo ni de pretender lucir más papista que el Papa, en una tendencia que toma fuerza en la IWC y me parece preocupante. Porque la realidad es que cada vez, con mayor premura, las grandes empresas impiden el desarrollo y consolidación de talentos en las «indies».

Imaginen a un fan de Will Kroos que, ilusionado con poder disfrutar en vivo del luchador en algún show de una promotora local, tras la «excursión» de este en NOAH durante el pasado año, ve como apenas tres combates después sobre suelo británico, Kroos recala en WWE. Y el caso de Lizzy Rain se diría aún más flagrante, porque «The Maiden Of Metal» apenas lleva un lustro sobre los rings.

Asimismo, la exclusividad, factor que creo también irá a más, dada la competencia entre compañías y esas puertas prohibidas que las separan, resulta poco alentadora. Quedó bastante claro durante la reciente semana de WrestleMania cuando el Mark Hitchcock Memorial Supershow se quedó sin su previsto «main event», un Ricochet vs. Leon Slater, consecuencia de la (mayor) tierra de por medio que TNA ha puesto entre ella y AEW.

Y es que tal vez, más que descontento, la palabra para definir la postura de las «indies» ante esta realidad sea resignación.