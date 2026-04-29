Rating AEW Collision 25 abril 2026: audiencia y cifras

AEW Collision del 25 de abril de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en TNT.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Andrade el Ídolo, Hechicero y Lance Arcer (****) David Finlay, Clark Connors, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2) Kris Statlander venció a B3cca (** 1/2) Rush venció a Adam Priest (*** 1/2) Thekla y Skye Blue vencieron a Alex Windsor y Persephone (****) CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry (c) retuvo ante El Clon (**** 1/2) Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Chris Jericho, Bobby Lashley y Shelton Benjamin (**** 1/2)

► Audiencia AEW Collision 25 de abril 2026

El programa promedió 397.000 espectadores, lo cual está por debajo de los 473.000 de la semana anterior.

El episodio de esa semana destacó por ser el especial Collision Playoff Palooza 2026,y por ser un programa grabado y no en directo, también por el regreso de Collision a su horario habitual de los sábados por la noche, después de que la semana anterior se emitiera el jueves por la noche debido a que AEW y TNT querían evitar competir directamente con el programa de la WWE, la primera noche de WrestleMania 42.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,05, por debajo del 0,08 de la semana anterior.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 26 de abril de 2025 el programa atrajo 455.000 y 707.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,21 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 27 de abril de 2025, Collision, atrajo a 621.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,21.

Collision continúa mostrando variaciones en audiencia dependiendo de su horario.