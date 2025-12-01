«Lio Rush, tan talentoso, tan polémico». Así reza el título del apartado particular de este luchador en SUPERLUCHAS. Y no creo que en base a cierto bagaje resulte gratuito, pues su actitud dentro de WWE le privó de consolidarse allí, amén de varios retiros y regresos competitivos a posteriori que minaron su credibilidad como competidor.

Pero las personas evolucionan, y hoy, sin duda, dicho título luce ya obsoleto. Con 31 años, Lio Rush ha madurado, centrándose al completo en la lucha libre. Y cuando «The Man Of The Hour» se enfoca en lo que mejor sabe, pocos coetáneos pueden igualarlo dentro del ring. No obstante, la valía actual de Rush es más profunda.

Sin hueco en AEW pese a estar allí bajo contrato, y con la libertad que la empresa le concede, Rush lleva cerca de año y medio conjuntando un periplo antológico por el circuito europeo, donde a cambio de acaparar trofeos o campeonatos, ayuda a elevar a otros talentos al tiempo que impulsa la popularidad de cada escenario que pisa. Ejemplo más reciente, la Triple Amenaza que disputó el pasado domingo en PROGRESS Chapter 187: Vendetta 3, de la que Tommy Tanner salió como la nueva sensación de la escena británica.

► La propuesta de Lio Rush

Y hoy, Lio Rush ha querido hacer un llamamiento a las grandes empresas, vía X (Twitter).

There should be a hell of a lot more people from the British and European wrestling scene signed to a National Televised Wrestling company. — Lio Rush 🖤 (@IamLioRush) December 1, 2025

«Debería haber mucha más gente de la escena luchística británica y europea bajo contrato con una compañía que esté en televisión nacional».

Afortunadamente, las grandes promotoras cada vez miran más hacia el viejo continente, sabedora de que es la gran cantera de talentos de los últimos años. Tenemos los casos recientes, por ejemplo, de Zozaya, Mike D Vecchio y Aigle Blanc, ahora ya en las filas de WWE. Aunque como contraparte, esto no suponga una gran noticia para las «indies», que con mayor celeridad pierden a sus mejores talentos locales. Como suele decirse, el problema del mundo es que cada uno tiene sus propios intereses.

I’m sure we all just witnessed the future in @thetommytanner . But I am the NOW.



Needed a statement win in @ThisIs_Progress and I got it!



#Vendetta3 pic.twitter.com/UEBU3xHWgk — Lio Rush 🖤 (@IamLioRush) November 30, 2025