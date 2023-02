En WWE creen poder firmar a Kenny Omega

Como tantos otros azarosos avatares del destino, que Kenny Omega dejara WWE tras apenas un año en su territorio de desarrollo fue la mejor decisión de su carrera. Y el pasado mes, “The Cleaner” habló sobre su estancia allí bajo entrevista con Monthly Puroresu.

«En ese momento, llegué a pensar que tal vez la lucha libre profesional no era para mí. Y es que, estaba pensando al más alto nivel, y las cosas cambian cuando se convierten más en un negocio que en una pasión. Tal vez, WWE no fue lo que me hizo enamorarme de la lucha libre, para empezar».