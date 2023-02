En el reciente Friday Night SmackDown, Hit Row hizo una aparición en el ring sin una entrada televisada. Sin embargo, luego de que el trío se metiera con el público, las luces se apagaron y la música de Bray Wyatt comenzó a sonar, y luego Wyatt y Uncle Howdy aparecieron parados en el borde del ring, eliminando al trío de raperos en el proceso y con Wyatt quedándose con el escenario, para lanzar un reto para el ganador entre Bobby Lashley y Brock Lesnar, quienes se enfrentaron en Elimination Chamber el pasado fin de semana.

Varios días después de lo sucedido con Hit Row, uno de sus miembros, Top Dolla, recurrió a su cuenta de Twitter para finalmente reaccionar por el ataque sufrido a manos de Bray Wyatt, bromeando con el hecho de que al menos hubiera esperado que terminaran con su acto.

Man @Windham6 coulda let us finish our verses at least… smh 🔝💵 pic.twitter.com/TdbaMifAmw

— Top Dolla 🔝💵 (@AJFrancis410) February 20, 2023