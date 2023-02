Kenny Omega volvió a la acción luchística hace unos meses después de un tiempo recuperándose de varias lesiones y una de sus primeras luchas fue ni más ni menos ante Will Ospreay en Wrestle Kingdom 17 por el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP. De todo esto estuvo hablando recientemente en Swerve City.

► La mentalidad de Kenny Omega

“La parte difícil, y creo que muchos de los artistas, especialmente los atletas, pensarán: ‘Si realizo todas estas cirugías y tengo que quitarme todo este tiempo, espero que sea para mejor y pueda recuperarme lo mejor posible mi habilidad y vuelva al 100%’. No era tan ingenuo. Sentí que necesitaba introducir una nueva capa y ser una versión diferente de mí mismo cuando regresara. Fue entonces cuando escuché sobre el Campeonato Mundial de Tríos AEW y sentí: ‘Está bien, esta es una oportunidad para que trabajemos en una división que puede verse visiblemente diferente a todas las demás divisiones’. No quería que pareciera una lucha de parejas con un tercer tipo. No quiero que The Elite sea el mismo Elite de siempre. Las cosas funcionaron y pudimos obtener la canción de Kansas. Siento que volvimos con una vibra completamente nueva, y luego la cosa del Tokyo Dome cayó en mi regazo”.

► Kenny Omega contra Will Ospreay

“Estaba asustado por eso. Tenías a un tipo en Will Ospreay anunciado como uno de los mejores tipos en el ring del mundo. Es increíble. Es una máquina, puede hacerlo todo. Es fuerte, rápido y ágil. Es lo suficientemente inteligente como para arreglárselas con sus herramientas. El intelecto de Will y amo a Will…. Hay pensamientos que no cruzan su mente, y porque no cruzan su mente, es capaz de comprometerse con algo tan loco que podría poner fin a su propia carrera. Ahora, soy demasiado viejo y he visto tantas cosas terribles en mi vida, la rueda del hámster siempre está girando, y a veces me da vergüenza. Antes, era como si me asustaran las armas cuando pienso en ello en la fase de preparación o en el entrenamiento. Ahora, a veces, estoy en el meollo del asunto, estoy en el combate y sé que tengo que hacerlo o podría hacer esto, y estoy asustado. Necesito sacar eso de mí. Ese es uno de los quid de envejecer. Envejecer te hace más sabio, pero al mismo tiempo te vuelves un poco flojo. No quiero decir que sea un problema de inteligencia con Will. Todavía está en esa fase en la que se siente invencible. Todos hemos estado allí”.

También puedes repasar lo sucedido esta semana en WWE, AEW o NJPW: