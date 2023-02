La rivalidad entre Bobby Lashley y Brock Lesnar tuvo su tercer capítulo en Elimination Chamber, después de haberse enfrentado ya en dos ocasiones con una victoria por bando, aunque también se vieron las caras en Royal Rumble. donde the All Mighty se encargó de eliminar a The Beast Incarnate. Sin embargo, en lo que se suponía que sería el encuentro definitivo entre ambos, el mismo no duró ni cinco minutos y concluyó en una descalificación luego de que Lesnar le aplicara un golpe bajo a Lashley cuando este último lo estaba sometiendo con un Hurt Lock.

► Jimmy Korderas estaba confundido con la dinámica del Brock Lesnar vs Bobby Lashley

Mucha gente cuestionó el final entre Brock Lesnar y Bobby Lashley, a pesar de que deja abierta la rivalidad para un nuevo enfrentamiento con estipulación. El ex réferi de la WWE, Jimmy Korderas, admitió en su último “Reffin Rant” que ese combate fue “lo único que no le sentó bien” durante todo el espectáculo, e incluso agregó el hecho de que para él no estaba claro quién era el técnico y quién era el rudo en esta dinámica, lo que tampoco ayudó con el final del encuentro.

“Se podría decir que Bobby fue el rudo, Brock fue bien recibido por la multitud de Montreal, pero ese final donde golpeó bajo a Bobby Lashley, fue un final muy rudo. Parecía la desesperación de la Bestia, Brock Lesnar. No me gustó eso, tal vez me lleve a un Fight Pit”.

Un Fight Pit, como menciona Koderas, sería un próximo paso interesante para estos dos hombres considerando sus antecedentes en las MMA. Aunque no es seguro que podamos ver un combate de este tipo entre estas dos Superestrellas, lo cierto es que ambos deberán dirimir sus diferencias en una lucha que no concluya en una descalificación. WrestleMania 39 puede ser una opcíon, pero no hay que descuidar el reto que Bray Wyatt lanzó el pasado viernes en SmackDown.