El nombre que Finn Bálor quería para el Bullet Club

En junio, unas declaraciones de Luke Gallows propiciaron cierto debate dentro de la comunidad luchística de internet acerca de la relevancia del Bullet Club en la industria.

«El Bullet Club revolucionó la lucha libre profesional. Y si alguien escucha esto y se enoja por lo que dije, pues lo siento. Peleen conmigo. Si no hubiera existido el Bullet Club, no habría AEW. Si no hubiera existido el BULLET CLUB, no habría WWE. Si no hubiera existido el BULLET CLUB, no hubiera habido un crecimiento en la lucha libre profesional.

«Si no hubiera existido el Bullet Club, el resurgimiento de la lucha libre profesional no habría ocurrido. ¿Yo soy una gran parte de ello? No. Pero la lucha libre profesional avanzó gracias a lo que el Bullet Club significaba en Japón. Por eso nos trajeron a los Estados Unidos, nos dieron de comer y nos dieron vino, nos miraron y luego nos despidieron».