Reacciones a la victoria de Stipe Miocic en UFC 252

Al ingresar a esta cartelera, los fanáticos buscaron coronar el consenso el mejor de todos los tiempos de la división de peso completo cuando Stipe Miocic y Daniel Cormier se enfrentaron por tercera y última vez dentro del UFC APEX.

Miocic, el campeón reinante de la promoción, buscaba lograr dos victorias seguidas sobre Cormier, quien caminaba hacia el octágono por última vez en su carrera.

El ex campeón-campeón de UFC, Cormier (22-2 MMA), estaba haciendo su último paseo hacia el octágono esta noche en Las Vegas. 'DC' regresaba a la acción por primera vez desde que sufrió una derrota por nocaut técnico en el cuarto asalto ante Miocic en su revancha en UFC 241. Antes de ese revés, Daniel Cormier había anotado victorias consecutivas por nocaut sobre Derrick Lewis y el mencionado Stipe. Miocic.

La pelea de la trilogía del evento principal de UFC 252 de esta noche resultó ser un emocionante asunto de cinco asaltos. Ambos hombres tuvieron sus momentos en las primeras cuatro rondas, incluido Miocic derribando a Cormier en la segunda ronda. Dicho esto, muchos fanáticos y analistas tenían las cosas claras en la quinta y última ronda. Los últimos cinco minutos del evento principal de UFC 252 continuaron siendo una batalla dura, pero al final fue Stipe Miocic quien superó a Daniel Cormier en las tarjetas de puntuación de los jueces.

Después de 25 agotadores minutos de acción, Miocic salió victorioso y Cormier confirmó su retiro poco después.

A continuación se muestra cómo reaccionaron los peleadores a toda la noche de acción en Las Vegas.

For some reason these heavyweights don’t seem so big to me tonight

"Por alguna razón, estos pesos completos no me parecen tan grandes esta noche".

Keep your head up champ @dc_mma ! Legends never die! #ufc252 pic.twitter.com/E7KOpxxVPc

¡Mantén la cabeza en alto, campeón Daniel Cormier! ¡Leyendas nunca mueren!.

Great performance to both guys 👏 Congrats to Stipe on the performance. See you soon. #NgannouVsStipe2

"Gran actuación para ambos muchachos. Felicitaciones a Stipe por la actuación. Te veo pronto".

Tough fight DC, we still love you.

"Dura pelea DC, todavía te quiero".

I feel like both held back a little bit in fear of gettin knocked out. #UFC252

"Siento que ambos se reprimieron un poco por miedo a ser noqueados".

"Felicidades Stipe Miocic 214lb ¡¡Volkanovski viene por ti !!"

What. A. Fight. Great fight to end the trilogy. Both guys gave it their all! Man. #ufc252 @ufc @dc_mma @stipemiocic

"Qué pelea. Gran pelea para acabar con la trilogía. ¡Ambos lo dieron todo! Hombre".

To still be fighting at the highest level at 40yrs old you cant not respect DC.

Has been an incredible role model, athlete and one of the greatest minds this sport has ever seen.

Even though he didnt get the W, congrats on an incredible career 👏🏻👏🏻 #UFC252

