Adam Cole y su receta para que NXT venza a AEW

La derrota de Adam Cole en NXT The Great American Bash, lógicamente, hizo saltar los rumores acerca de un final de ciclo para Undisputed Era. El líder de esta facción se quedaba sin su razón de ser, mientras el resto de integrantes tampoco contaban ya con cetros alrededor de su cintura con los que justificar su condición de reyes de la marca dorada.

Pero al menos hasta NXT TakeOver: XXX, el próximo sábado, sabemos que Undisputed Era continuará dando guerra en la Full Sail a tiempo completo, pues por lo pronto, Cole tiene compromiso en dicho especial.

La pregunta que surge de nuevo en la comunidad luchística de internet es que ocurrirá si Cole sale derrotado de nuevo (contra un rival que no es luchador profesional)... y si esta historia supone un recurso desesperado por parte de WWE para vencer a AEW en las "Wednesday Night Wars".

Durante su reciente entrevista concedida a TV Insider, pudimos comprobar que el discurso de Cole sobre un traspaso al elenco principal lucía algo distinta a la de sus anteriores declaraciones, afirmando ahora que su objetivo último pasa por conquistar Raw o SmackDown.

Y durante la misma, Cole respondió a la pregunta de qué podrían hacer para mejorar su producto, después de 45 semanas a la sombra de AEW.

«Aunque tengamos esta competición los miércoles, cuando nos concentramos en nuestro show, nos concentramos en nuestro show. No pensamos en lo que ellos están haciendo. Al menos, yo no. No estoy seguro de lo que hacen los demás. Pero hablando con ellos, puedo decirte que el pensamiento es el mismo. Quieren hacer el mejor show posible.

«Creo que para mejorar, tenemos que potenciar nuestros puntos fuertes. Pienso, por ejemplo, en encontrar maneras de tener combates emocionantes, historias y entrevistas. Encontrar maneras de probar siempre nuevas cosas y ver qué funciona y qué no funciona, hacer que nuestro show televisivo evolucione. Los dos son nuevos shows televisivos.

«Pienso que la marca va a seguir creciendo, y tenemos que seguir encontrando distintas e interesantes maneras de contar historias. Tenemos un gran equipo de talentos, mujeres y hombres, algunos de ellos son lo mejor que hay en el mundo. Mientras se les dé exposición, NXT seguirá creciendo. Confío en ello».